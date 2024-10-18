Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Spezialauftrag für Naseband

SAT.1Staffel 5Folge 14vom 18.10.2024
Spezialauftrag für Naseband

Spezialauftrag für NasebandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 14: Spezialauftrag für Naseband

21 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Eine Waffenschieberbande stiehlt gezielt großkalibrige Gewehre aus Privatbesitz. Doch woher wissen die Verbrecher, wo die begehrte Ware zu finden ist? Die Kommissare vermuten eine undichte Stelle in der Waffenregistrierungsbehörde. Michael Naseband schleust sich ein und ermittelt verdeckt. Beim Versuch, den Maulwurf zu entlarven, wird er selbst enttarnt und gerät in tödliche Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen