Tödliches Computerspiel

Folge 22: Tödliches Computerspiel

21 Min.Ab 12

Zwei Täter überfallen einen Getränkemarkt und nehmen eine Geisel. Kurz darauf überwältigen sie zwei Polizisten, stehlen Waffen und Uniformen. So ausgerüstet wird ein Geldtransporter ihr nächstes Ziel. Bei ihrem Beutezug hinterlassen die beiden Männer stets einen mysteriösen Schriftzug ...

