K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Tödliches Computerspiel
21 Min.Ab 12
Zwei Täter überfallen einen Getränkemarkt und nehmen eine Geisel. Kurz darauf überwältigen sie zwei Polizisten, stehlen Waffen und Uniformen. So ausgerüstet wird ein Geldtransporter ihr nächstes Ziel. Bei ihrem Beutezug hinterlassen die beiden Männer stets einen mysteriösen Schriftzug ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1