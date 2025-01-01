Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der dealende Familienvater

SAT.1Staffel 5Folge 6
Der dealende Familienvater

Folge 6: Der dealende Familienvater

21 Min.Ab 12

Ein Ehepaar meldet im K11 seine Tochter und deren Freund als vermisst. Drei Tage später ist die Tochter wieder zu Hause. Ihr Freund bleibt verschwunden. Die Eltern blocken alle weiteren Fragen der Kommissare ab. Schließlich gesteht die Tochter, dass ihr Freund mit Drogen gedealt hat. Stecken die Eltern des Mädchens hinter dem Verschwinden des dealenden Freundes, weil sie ihn loswerden wollten?

