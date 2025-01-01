K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Der dealende Familienvater
21 Min.Ab 12
Ein Ehepaar meldet im K11 seine Tochter und deren Freund als vermisst. Drei Tage später ist die Tochter wieder zu Hause. Ihr Freund bleibt verschwunden. Die Eltern blocken alle weiteren Fragen der Kommissare ab. Schließlich gesteht die Tochter, dass ihr Freund mit Drogen gedealt hat. Stecken die Eltern des Mädchens hinter dem Verschwinden des dealenden Freundes, weil sie ihn loswerden wollten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1