K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Nasebands letzte Zigarette
21 Min.Ab 12
Horrornachricht für Michael Naseband: Der Kommissar ist schwer an Lungenkrebs erkrankt und hat nur noch drei Monate zu leben. Bevor er seinen Kollegen vom K11 die schreckliche Wahrheit sagen kann, werden die Kommissare zu einer Geiselnahme in einem Hotel gerufen. Die Situation am Tatort eskaliert. Die Gangster erschießen den Koch, und im Keller des Hotels tickt eine Bombe.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1