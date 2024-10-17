Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die irre Friseurin

SAT.1Staffel 5Folge 11vom 17.10.2024
Folge 11: Die irre Friseurin

21 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Bei einem Friseurbesuch wird Gerrit Grass Zeuge eines psychopatischen Zickenkriegs. Zwei Frauen streiten sich um einen Mann, dann wird eine von ihnen brutal niedergeschlagen. Der Verdacht fällt auf ihre Konkurrentin. Die Kommissare finden heraus, dass der Freund des Opfers eine Affäre mit der Verdächtigen hat. Beide geben sich gegenseitig ein Alibi. Haben sie den Anschlag etwa gemeinsam geplant?

