K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Die irre Friseurin
21 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Bei einem Friseurbesuch wird Gerrit Grass Zeuge eines psychopatischen Zickenkriegs. Zwei Frauen streiten sich um einen Mann, dann wird eine von ihnen brutal niedergeschlagen. Der Verdacht fällt auf ihre Konkurrentin. Die Kommissare finden heraus, dass der Freund des Opfers eine Affäre mit der Verdächtigen hat. Beide geben sich gegenseitig ein Alibi. Haben sie den Anschlag etwa gemeinsam geplant?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1