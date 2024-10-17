K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Tatort Mädcheninternat
21 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Eine Schülerin hat sich in der Turnhalle ihres Internats erhängt. Für den Selbstmord gibt es keinen ersichtlichen Grund. Dann der grausame Befund: Das Mädchen wurde erdrosselt! Wer steckt hinter der kaltblütigen Tat? Die Mitschülerinnen verstricken sich in Widersprüche, auch der Freund des Opfers macht sich verdächtig. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein Netz von Intrigen ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
