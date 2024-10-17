Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tatort Mädcheninternat

SAT.1 Staffel 5 Folge 10 vom 17.10.2024
Tatort Mädcheninternat

Tatort MädcheninternatJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 10: Tatort Mädcheninternat

21 Min. Folge vom 17.10.2024 Ab 12

Eine Schülerin hat sich in der Turnhalle ihres Internats erhängt. Für den Selbstmord gibt es keinen ersichtlichen Grund. Dann der grausame Befund: Das Mädchen wurde erdrosselt! Wer steckt hinter der kaltblütigen Tat? Die Mitschülerinnen verstricken sich in Widersprüche, auch der Freund des Opfers macht sich verdächtig. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein Netz von Intrigen ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

