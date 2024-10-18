K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Tödlicher Spanischkurs
21 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Kommissar Grass besucht einen Spanischkurs. Während der Unterrichtspause wird eine attraktive Mitschülerin ermordet. Die junge Frau hatte eine Affäre mit dem verheirateten Spanischlehrer. Seine Ehefrau wusste von der heimlichen Beziehung. Und sie hatte kurz vor deren Tod einen heftigen Streit mit der Schülerin. Doch ein DNA-Test ergibt, dass die Ehefrau unschuldig ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1