Großfahndung nach Naseband

SAT.1Staffel 5Folge 19
Großfahndung nach Naseband

Folge 19: Großfahndung nach Naseband

21 Min.Ab 12

Eine inhaftierte Doppelmörderin ist von Kommissar Naseband schwanger. Nach einem inszenierten Selbstmordversuch im Gefängnis wird die Frau in eine Klinik gebracht. Von dort aus gelingt ihr die Flucht. Auch Kommissar Naseband, der sie bewachen sollte, ist spurlos verschwunden.

SAT.1
