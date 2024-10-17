Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der vorhergesagte Mord

SAT.1Staffel 5Folge 12vom 17.10.2024
21 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Eine Wahrsagerin bittet die Kommissare um Hilfe. Sie hat vom Mord an einer jungen Frau geträumt und glaubt, dass er tatsächlich passieren wird. Kurz darauf werden Rietz und Naseband zu einem Tatort gerufen, eine junge Frau wurde brutal getötet. Das Unfassbare: Alles hat sich genau so ereignet, wie im Traum der Wahrsagerin. Hat sie tatsächlich die Fähigkeit, Morde vorherzusehen?

