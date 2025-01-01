Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Fluch aus der Vergangenheit

SAT.1Staffel 5Folge 101
Fluch aus der Vergangenheit

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 101: Fluch aus der Vergangenheit

21 Min.Ab 12

Die Direktorin eines Museums wird ermordet. Ihre Kollegen sind schockiert, die attraktive Archäologin schien allseits beliebt und war hoch angesehen. Doch die Ermittlungen ergeben, dass die Tote eine Affäre mit ihrem jungen Assistenten hatte. Hat sich ihr Ehemann dafür gerächt? Oder hat der Mord etwas mit der letzten archäologischen Untersuchung zu tun, an der die Direktorin gearbeitet hat?

