K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Hilferuf einer Unbekannten
22 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
In ihrer Jackentasche findet Alexandra Rietz einen mysteriösen Hilferuf auf einem Taschentuch. Irgendjemand muss es ihr zugesteckt haben. Die Kommissare stoßen auf die Spur eines Mädchens, das seit drei Jahren als vermisst gemeldet ist. Es stellt sich heraus: Sie haben die junge Frau zusammen mit einem älteren Mann bei einem Einsatz in einem Parkhaus gesehen! Doch nun fehlt von ihr jede Spur.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1