K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 104vom 12.11.2024
Folge 104: Hilferuf einer Unbekannten

22 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

In ihrer Jackentasche findet Alexandra Rietz einen mysteriösen Hilferuf auf einem Taschentuch. Irgendjemand muss es ihr zugesteckt haben. Die Kommissare stoßen auf die Spur eines Mädchens, das seit drei Jahren als vermisst gemeldet ist. Es stellt sich heraus: Sie haben die junge Frau zusammen mit einem älteren Mann bei einem Einsatz in einem Parkhaus gesehen! Doch nun fehlt von ihr jede Spur.

