K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Papa verzweifelt gesucht
22 Min.Ab 12
Ein Vater besucht mit seinem zwölfjährigen Sohn ein Fußballspiel. Kurz vor Anpfiff verschwindet das Kind spurlos. Offenbar ist es zu einem fremden Mann ins Auto gestiegen. Der verzweifelte Vater gesteht: Sein Sohn hat vor kurzem herausgefunden, dass er adoptiert wurde. Die Kommissare machen eine schockierende Entdeckung: Der Sohn hatte Kontakt zu einem pädophilen Privatdetektiv.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1