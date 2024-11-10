Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Böses Erwachen (3)

SAT.1Staffel 5Folge 111vom 10.11.2024
Folge 111: Böses Erwachen (3)

22 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12

Dramatischer Banküberfall: Beim Schusswechsel mit dem Bankräuber stirbt eine Polizistin. Der Täter kann flüchten, Kommissar Naseband verfolgt ihn. In einer Kurve verliert der Verbrecher die Kontrolle über sein Auto und stürzt über eine Böschung in den Tod. Was Michael Naseband nicht wusste: Auch die kleine Tochter des Bankräubers saß im Fluchtwagen.

