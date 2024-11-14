Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord an einem Partyluder

SAT.1Staffel 5Folge 115vom 14.11.2024
Mord an einem Partyluder

Mord an einem PartyluderJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 115: Mord an einem Partyluder

22 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Eine junge Frau verunglückt nach einer Party mit ihrem Wagen. Die Obduktion ergibt: Sie wurde brutal vergewaltigt und starb bereits vor dem Unfall! Geheime Partyfotos beweisen, dass die Tote in der Tatnacht mit dem Freund ihrer Schwester zusammen war. Er gerät unter Verdacht, bestreitet jedoch, etwas mit dem Mord zu tun zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen