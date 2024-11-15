Trügerische SicherheitJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Trügerische Sicherheit
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Ein Serienmörder vergewaltigt und ermordet junge Frauen. Die ganze Stadt lebt in Angst. Ein Opfer hat den brutalen Angriff nur knapp überlebt. Kann die junge Frau den Kommissaren helfen, den Killer zu stellen? Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gerät durch die Spuren am Tatort unter Verdacht. Doch er hat für das letzte Verbrechen ein Alibi ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1