K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Tödlicher Tankstopp
22 Min.Ab 12
Auf einer Autobahnraststätte wird ein Lkw-Fahrer überfallen und lebensgefährlich verletzt. Die Täter entwenden den Lastwagen des Mannes und entkommen mit einer Ladung im Wert von über 200.000 Euro! Sie müssen über die wertvolle Fracht und den genauen Pausenplan des Opfers Bescheid gewusst haben. Solche Insiderinformationen können die Täter nur aus dem Umfeld der Spedition haben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1