K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Mord unter Nachbarn
22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Der Besitzer eines Mietshauses wird erdrosselt. Bei den Bewohnern scheint der sonst hoch angesehene Anwalt nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein. Offensichtlich hat er Entmietungsterror betrieben, um die Wohnungen profitabel verkaufen zu können. Eine junge Frau soll er sogar zum Oralsex gezwungen haben!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1