K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Letzter Ausweg: Mord
22 Min.Ab 12
Auf eine schwerkranke Frau wird ein Giftanschlag verübt. Sie verdächtigt ihren Ehemann. Er ist Apotheker und kommt leicht an Gift. Zudem soll er eine Affäre haben. Als die Kommissare ihn befragen wollen, erwischen sie ihn tatsächlich mit einer anderen Frau: es ist die jüngere Schwester des Opfers!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1