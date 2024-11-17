Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Schuss

SAT.1Staffel 5Folge 132vom 17.11.2024
Folge 132: Der letzte Schuss

22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Ein bewaffnetes Mädchen läuft völlig verwirrt auf die Straße und wird von einem Auto erfasst. Sie ist schwer heroinabhängig. Für ihren Vater bricht eine Welt zusammen. Kurze Zeit später wird der ebenfalls drogenabhängige Freund des Mädchens tot aufgefunden. Die 19-Jährige gerät unter Mordverdacht.

SAT.1
