K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 132: Der letzte Schuss
22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Ein bewaffnetes Mädchen läuft völlig verwirrt auf die Straße und wird von einem Auto erfasst. Sie ist schwer heroinabhängig. Für ihren Vater bricht eine Welt zusammen. Kurze Zeit später wird der ebenfalls drogenabhängige Freund des Mädchens tot aufgefunden. Die 19-Jährige gerät unter Mordverdacht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1