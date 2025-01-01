Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 133
K 11 - Kommissare im Einsatz

22 Min.Ab 12

Grausamer Fund in einem Sportfachmarkt: Eine männliche Leiche liegt erstochen im Lagerraum. Auf dem Parkplatz vor dem Laden stoßen die Kommissare auf ein völlig verängstigtes Mädchen. Schnell wird klar, dass der Tote es vergewaltigt hat - und zwar nur wenige Minuten bevor er starb. Doch die junge Frau ist zu paralysiert, um die Tat selbst begangen zu haben.

SAT.1
