K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Mord an einem Vergewaltiger
22 Min.Ab 12
Grausamer Fund in einem Sportfachmarkt: Eine männliche Leiche liegt erstochen im Lagerraum. Auf dem Parkplatz vor dem Laden stoßen die Kommissare auf ein völlig verängstigtes Mädchen. Schnell wird klar, dass der Tote es vergewaltigt hat - und zwar nur wenige Minuten bevor er starb. Doch die junge Frau ist zu paralysiert, um die Tat selbst begangen zu haben.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1