K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 134: Geheimnis einer Pianistin
22 Min.Ab 12
Eine junge Musikstudentin wird am helllichten Tag überfahren, der Täter flüchtet. Ein Augenzeuge sagt aus, dass der Wagen ungebremst auf das Opfer zugefahren ist. Es tauchen Fotos auf, die beweisen, dass die Tote ein heimliches Verhältnis mit ihrem verheirateten Professor hatte. Und sie war schwanger! Wollte sie alles auffliegen lassen und musste deshalb sterben?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1