Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Leichenfund ohne Leiche

SAT.1Staffel 5Folge 135
Leichenfund ohne Leiche

Leichenfund ohne LeicheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 135: Leichenfund ohne Leiche

22 Min.Ab 12

Die Leitstelle meldet den Fund einer Leiche auf einem abgelegenen Abrisshof. Ein Streifenwagen ist bereits vor Ort. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, erwartet sie ein grausamer Anblick: Ihre beiden Kollegen sind tot, kaltblütig hingerichtet durch Kopfschüsse! Von der gemeldeten Leiche fehlt jede Spur. Was steckt hinter dem mysteriösen Leichenfund?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen