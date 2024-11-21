K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 136: Blutsbrüder
22 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Ein Auto rast mit voller Geschwindigkeit auf einen Parkplatz und überfährt einen Passanten. Der Familienvater verstirbt noch an der Unfallstelle. Besonders tragisch: Sein Bruder wurde letztes Jahr ebenfalls Opfer eines Rasers. Er kam mit dem Leben davon, ist seither jedoch schwer behindert. Ein unglücklicher Zufall?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
