Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexaffäre am Eliteinternat

SAT.1Staffel 5Folge 137
Sexaffäre am Eliteinternat

Sexaffäre am EliteinternatJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 137: Sexaffäre am Eliteinternat

22 Min.Ab 12

In einem Eliteinternat erstickt eine Schülerin qualvoll im Chemiesaal. Ihr Ex-Freund beschuldigt einen Lehrer. Mit ihm hatte die Tote angeblich eine Affäre. Der verheiratete Pädagoge weist die Anschuldigungen empört zurück. Jedoch gibt er zu, dass die Schülerin mehrfach versucht hat, ihn zu küssen. Hat der Lehrer die Beziehung zu seiner Schülerin auf grausame Weise beendet?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen