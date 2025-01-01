K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 143: Easy Rider (1)
22 Min.Ab 12
Eine spektakuläre Einbruchsserie hält die Kommissare auf Trab: Bereits zum dritten Mal wird der Safe einer Villa gesprengt und wieder können die Täter unerkannt flüchten. Der verwendete Sprengstoff stammt aus einem örtlichen Labor, doch das hat weder Sprengstoff verkauft noch einen Diebstahl gemeldet. Alles deutet auf einen Maulwurf innerhalb der Firma hin ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
