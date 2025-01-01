K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 151: Kurzer Prozess
22 Min.Ab 12
Bombendrohung im Gericht: Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Mörder muss unterbrochen werden - unmittelbar vor der Aussage der Kronzeugin! Kurz darauf verschwindet sie spurlos. Es handelt sich um die Ex-Freundin des Angeklagten. Sie will gesehen haben, wie er ihre Schwester umgebracht hat. Schon vor der Verhandlung hatte die junge Frau Ärger mit der Familie des mutmaßlichen Mörders.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1