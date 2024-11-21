Jagd auf einen FrauenmörderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 153: Jagd auf einen Frauenmörder
21 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 6
Eine Prostituierte und eine Bardame eines Bordells sind spurlos verschwunden. Kommissarin Rietz ermittelt undercover. Der schmierige Zuhälter der vermissten Frauen gerät unter Verdacht. Hat er die beiden verkauft? Noch bevor die Kommissare dieser Spur nachgehen können, stürmt ein maskierter Mann in das Bordell und schießt wild um sich. Eine Prostituierte stirbt, der Bordell-Chef wird verletzt ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1