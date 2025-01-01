K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 154: Das verräterische Tattoo
22 Min.Ab 12
Eine junge Gymnasiastin wird nachts auf einem Spielplatz kaltblütig erstochen. Wenige Tage zuvor konnte eine Mitschülerin dort nur knapp einem Vergewaltiger entkommen. Alles deutet auf einen Serientäter. Dann die Überraschung: Unter den Fingernägeln der Toten werden weibliche DNA-Spuren gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1