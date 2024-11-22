K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Probefahrt in den Tod
22 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Ein Autohändler wird auf einer Probefahrt durch zwei Schüsse in seine Geschlechtsteile ermordet. Das dunkles Geheimnis des Toten: Er wurde vor langer Zeit wegen sexuellen Missbrauchs seiner damaligen Stieftochter angezeigt! Seine jetzige Frau hat ebenfalls eine kleine Tochter ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1