K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 155vom 22.11.2024
22 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Ein Autohändler wird auf einer Probefahrt durch zwei Schüsse in seine Geschlechtsteile ermordet. Das dunkles Geheimnis des Toten: Er wurde vor langer Zeit wegen sexuellen Missbrauchs seiner damaligen Stieftochter angezeigt! Seine jetzige Frau hat ebenfalls eine kleine Tochter ...

SAT.1
