K 11 - Kommissare im Einsatz

Verkehrsunfall nach Plan

SAT.1Staffel 5Folge 159
Folge 159: Verkehrsunfall nach Plan

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird in einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall verwickelt: Unbekannte Täter werfen einen Kanaldeckel von einer Brücke auf ihr fahrendes Auto. Die Kommissare gehen zunächst von einem unüberlegten Jugendstreich aus. Doch schnell ist klar, dass es im privaten Umfeld des Opfers diverse Spannungen gibt ...

SAT.1
