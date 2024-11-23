Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wo ist Niklas?

SAT.1Staffel 5Folge 160vom 23.11.2024
22 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12

Ein kleiner Junge wird am helllichten Tag vor seinem Elternhaus entführt. Sein Kindermädchen alarmiert die Kommissare. Kurz darauf geht bei den Eltern des Jungen eine Lösegeldforderung ein. Als es zur Übergabe kommt, erleben die Kommissare eine Überraschung: Der Erpresser ist der Freund des Kindermädchens! Doch er bestreitet die Entführung des Jungen ...

