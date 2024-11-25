Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Gorilla-Gangster

SAT.1Staffel 5Folge 168vom 25.11.2024
Die Gorilla-Gangster

Die Gorilla-GangsterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 168: Die Gorilla-Gangster

20 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Überfall auf einen Getränkemarkt: Die maskierten Täter schlagen bereits zum dritten Mal zu, wieder können sie flüchten. Wenig später wird das Fluchtfahrzeug gefunden. Von den Verbrechern fehlt jede Spur, doch diesmal haben sie zumindest Spuren im Wagen hinterlassen. Die sichergestellte DNA gehört zu einem Kind, das vor neun Jahren entführt wurde!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen