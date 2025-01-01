Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 173
22 Min.Ab 12

Eine junge Frau liegt erstochen in ihrer Wohnung. Im Schlafzimmer finden die Kommissare ihren betrunkenen Ehemann. Er kann sich an nichts mehr erinnern, doch er befürchtet, dass er im Rausch seine Frau getötet hat. Auch die beste Freundin der Toten verdächtigt den Ehemann. Er soll extrem eifersüchtig gewesen sein. Eine DNA-Analyse beweist seine Unschuld! Dann gibt es eine neue Spur ...

