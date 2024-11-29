Schwesternliebe bis in den TodJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 179: Schwesternliebe bis in den Tod
22 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Eine junge Frau klaut blutüberströmt ein Messer in einem Geschäft und flüchtet. Die Kommissare können sie stellen, sie ist jedoch nicht ansprechbar. Kurz darauf wird ihre Schwester in der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden - erstochen! Ist das traumatisierte Mädchen die Täterin? Eine zweite Spur führt die Kommissare zu der Modelagentur, für die die Tote gearbeitet hat.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1