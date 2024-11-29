Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 179vom 29.11.2024
Folge 179: Schwesternliebe bis in den Tod

22 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Eine junge Frau klaut blutüberströmt ein Messer in einem Geschäft und flüchtet. Die Kommissare können sie stellen, sie ist jedoch nicht ansprechbar. Kurz darauf wird ihre Schwester in der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden - erstochen! Ist das traumatisierte Mädchen die Täterin? Eine zweite Spur führt die Kommissare zu der Modelagentur, für die die Tote gearbeitet hat.

