K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 183: 11 Freunde (1)
21 Min.Ab 12
Einbruch in eine Villa: Ein junger Mann wird erschossen, Kommissar Grass wird bei dem Einsatz schwer verletzt. Der Täter stellt sich überraschend selbst. Doch bei seiner Vernehmung verwickelt er sich in Widersprüche. Ist er der wahre Täter oder will er jemanden schützen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1