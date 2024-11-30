Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

11 Freunde (2)

SAT.1Staffel 5Folge 184vom 30.11.2024
11 Freunde (2)

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 184: 11 Freunde (2)

22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Michael Naseband trainiert in seiner Freizeit eine Fußballmannschaft jugendlicher Ex-Krimineller. Ein Mitspieler soll einen Getränkemarkt überfallen haben. Alle Beweise sprechen gegen ihn. Sogar seine Mutter glaubt, dass ihr Sohn die Tat begangen hat. Fieberhaft versucht Kommissar Naseband, die Unschuld seines Schützlings zu beweisen ...

