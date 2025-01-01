K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 188: Der Feind im eigenen Bett
21 Min.Ab 12
Ein Mann wird während der Fahrt in einem Linienbus erdrosselt. Weder die Busfahrerin noch die anderen Fahrgäste wollen etwas davon bemerkt haben. Als die Kommissare der Witwe die Todesnachricht überbringen, wird ein Attentat auf sie verübt. Der Täter entkommt, doch seine Spur führt ins Rotlichtmilieu ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
