SAT.1Staffel 5Folge 192vom 29.11.2024
Folge 192: Krieg der Straßenmusiker

21 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Ein Straßenmusiker liegt erschlagen in einem Hinterhof. Sein Saxophon ist verschwunden. Der Mann war ein mehrfacher Millionär und hat freiwillig seit Jahren auf der Straße gelebt. Seine Kinder verdächtigen einen anderen Straßenmusiker. Und tatsächlich: Bei ihm finden die Kommissare das verschwundene Saxophon.

