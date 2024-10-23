Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Dinner mit einem Entführer

SAT.1Staffel 5Folge 23vom 23.10.2024
Dinner mit einem Entführer

Folge 23: Dinner mit einem Entführer

21 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12

Die Kommissare werden zu einem Leichenfund in einen Rohbau gerufen. Doch der Einsatz entpuppt sich als Falle. Kommissar Grass verschwindet spurlos. Dann trifft eine Videobotschaft im Kommissariat ein: Die Bilder sind erschreckend! Gerrit Grass wird in einem unterirdischen Verlies gefangen gehalten und leidet an Erstickungsanfällen ...

