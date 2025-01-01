K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Kochende Leidenschaft
21 Min.Ab 12
Michael Naseband schenkt seiner Kollegin einen Intensiv-Kochkurs, nachdem Alexandra Rietz bei der Zubereitung eines gemeinsamen Abendessens kläglich versagt hat. Leiter des Kochkurses ist ein früherer Verehrer der Kommissarin. Er versucht auch jetzt mit allen Mitteln, ihr Herz zu gewinnen ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1