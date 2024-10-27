K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Die gekaufte Ehefrau
21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Gerichtsmediziner Alsleben trifft sich mit ehemaligen Studienkollegen und deren Ehefrauen zum Abendessen. Am nächsten Tag wird eine der Frauen tot aufgefunden, sie wurde brutal erschlagen! Als die Kommissare ihrem Mann die Todesnachricht überbringen wollen, erleben sie eine Überraschung: Der Arzt ist zwar verheiratet, aber nicht mit dem Opfer!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1