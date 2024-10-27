Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Polizeichef in der Sexfalle

SAT.1Staffel 5Folge 53vom 27.10.2024
Polizeichef in der Sexfalle

Polizeichef in der SexfalleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 53: Polizeichef in der Sexfalle

21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Die Kommissare gehen einem Hinweis auf Drogenhandel in einem Bordell nach. Bei der Razzia versucht einer der Bordellbesucher unerkannt zu entkommen: Der Polizeipräsident in Begleitung einer Prostituierten! Hat er eine Sexaffäre mit dem Mädchen? Kurz darauf wird die Hure ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Alle Spuren führen zum Polizeichef.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen