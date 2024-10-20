Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 657vom 20.10.2024
21 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12

Eine junge Frau stürzt unter dubiosen Umständen von Balkon ihres Elternhauses und liegt seitdem im Koma. Die Polizei glaubt einen Unfall, doch die Ermittlungen ergeben: Es war ein eiskalter Mordversuch! Am Tag des Unfalls wurden 100.00 Euro aus dem Besitz des Opfers gestohlen. Nur die junge Frau selbst kann sagen, wer ihr nach dem Leben trachtet.

SAT.1
