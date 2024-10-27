Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zwei Männer für die Kommissarin

SAT.1Staffel 5Folge 66vom 27.10.2024
Zwei Männer für die Kommissarin

Zwei Männer für die KommissarinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 66: Zwei Männer für die Kommissarin

21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Kommissarin Rietz wird von einem aufdringlichen Verehrer belästigt. Obwohl sie ihm mehrmals einen Korb gibt, lässt der Mann einfach nicht locker. Die Kommissarin ist genervt. Als ein guter Freund von Alexandra Rietz angefahren und schwer verletzt wird, deutet zunächst alles auf einen Unfall mit Fahrerflucht hin. Doch die Spurensicherung findet eindeutige Hinweise: Der Unfall war eiskalt geplant...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen