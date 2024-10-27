Zwei Männer für die KommissarinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Zwei Männer für die Kommissarin
21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Kommissarin Rietz wird von einem aufdringlichen Verehrer belästigt. Obwohl sie ihm mehrmals einen Korb gibt, lässt der Mann einfach nicht locker. Die Kommissarin ist genervt. Als ein guter Freund von Alexandra Rietz angefahren und schwer verletzt wird, deutet zunächst alles auf einen Unfall mit Fahrerflucht hin. Doch die Spurensicherung findet eindeutige Hinweise: Der Unfall war eiskalt geplant...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
