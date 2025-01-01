K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Hamster Tiffy lacht zuletzt
21 Min.Ab 12
Ein Sozialppädagoge wird im Park grausam zusammen geschlagen. Schnell geraten vier seiner Schüler unter Verdacht, die Jugendlichen sind bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft. Um sie zu überführen, schleust sich Kommissar Grass als Lehrer in das Sozialzentrum ein. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf ein skandalöses Video: Es zeigt den überfallen Pädagogen mit einer minderjährigen Schülerin!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1