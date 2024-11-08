Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zeugin beim Elternmord

SAT.1Staffel 5Folge 717vom 08.11.2024
Zeugin beim Elternmord

Folge 717: Zeugin beim Elternmord

23 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Ein fünfjähriges Mädchen ist die einzige Überlebende eines Familiendramas. Der Vater ist tot, die Mutter liegt mit schweren Schussverletzungen im Koma. Die Schwester der Mutter nimmt die verstörte Kleine zu sich. Um das Geschehene zu verarbeiten, wird das Mädchen psychologisch betreut. Im Laufe der Behandlung stellt sich heraus, dass das Kind nicht wie ursprünglich vermutet während der Tat schlief.

