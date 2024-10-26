Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Wettlauf gegen die Zeit
21 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12
Eine inhaftierte Prostituierte will wegen Frauenhandels gegen ihren Freund aussagen. Der Weg vom Gefängnis ins Kommissariat wird zum Wettlauf gegen die Zeit, denn der Menschenhändler hat seine Komplizen auf die junge Frau angesetzt. Und die haben nur ein Ziel vor Augen: Die Zeugin für immer zum Schweigen zu bringen. Eine rasante Jagd durch die Stadt beginnt.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1