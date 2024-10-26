Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 76vom 26.10.2024
Folge 76: Wettlauf gegen die Zeit

21 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12

Eine inhaftierte Prostituierte will wegen Frauenhandels gegen ihren Freund aussagen. Der Weg vom Gefängnis ins Kommissariat wird zum Wettlauf gegen die Zeit, denn der Menschenhändler hat seine Komplizen auf die junge Frau angesetzt. Und die haben nur ein Ziel vor Augen: Die Zeugin für immer zum Schweigen zu bringen. Eine rasante Jagd durch die Stadt beginnt.

