K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Verscharrt im Kompost
21 Min.Ab 12
Der Besitzer einer Gärtnerei liegt verscharrt in einem Komposthaufen. Die Kommissare finden heraus, dass er durch seine Spielsucht hoch verschuldet war. Ebenfalls pikant: Seine Frau hat eine Affäre mit einem seiner Angestellten! Wurde der Spielsüchtige das Opfer eines geprellten Gläubigers oder hat ihn der eifersüchtige Nebenbuhler aus dem Weg geräumt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1