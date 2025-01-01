Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 86
22 Min.Ab 12

Raubüberfall auf ein Bistro. Der Besitzer verständigt die Polizei. Noch bevor der Fall gelöst ist, verschwindet der Inhaber des Bistros spurlos. Er soll vor Jahren eine Polizistin vergewaltigt haben. Mangels Beweisen wurde damals das Verfahren eingestellt. Bei den Ermittlungen zum Überfall auf das Bistro hat die vergewaltigte Kripobeamtin ihren Peiniger wiedererkannt und will sich nun rächen.

