K 11 - Kommissare im Einsatz

Intrigen bei der Modelwahl

SAT.1Staffel 5Folge 88
Intrigen bei der Modelwahl

Folge 88: Intrigen bei der Modelwahl

20 Min.Ab 12

Bei einer Mister-Wahl wird ein Teilnehmer brutal erschlagen aufgefunden. Schon im Jahr zuvor gab es einen Anschlag während des Wettbewerbs. Gerrit Grass soll undercover den Täter entlarven und nimmt an der Wahl zum "Dreamboy des Jahres" teil. Der Kommissar stößt bei seinen Ermittlungen auf Sexaffären und Intrigen unter den Konkurrenten ...

